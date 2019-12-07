Какие пенсии даст Украина жителям Донбасса в 2020 году

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-07T20:41:31+03:00

В Станице Луганской часто можно увидеть пенсионеров-инвалидов из ЛНР, которых на колясках добровольцы доставляют к пунктам выплаты пенсий. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин

В декабре пенсионерам Луганской области увеличили выплаты в среднем на 30 гривен – это 80 рублей

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С 1 декабря на Украине вырос прожиточный минимум. Для жителей, утративших трудоспособность, он увеличился на 74 гривны и теперь составляет 1 тысячу 638 гривен (4 тысячи 259 рублей). Таков минимальный размер пенсии. Поэтому многим пенсионерам пересчитали выплаты. В Луганской области это коснулось 300 тысяч человек. Перерасчет проводился в автоматизированном режиме и не нуждался в дополнительном обращения пенсионеров в органы ПФУ.

Средний размер пенсий на Луганщине после перерасчета составил 3 тысячи 530 гривен (9 тысяч 180 рублей), а среднее их повышение – 30,90 гривен (80 рублей). Об этом рассказала начальник главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области Ольга Шарунова.

Для шахтеров, получающих пенсию в соответствии с законом «О повышении престижности шахтерского труда», размер выплат увеличился на 222 гривны (577 рублей) - с 4 тысяч 692 до 4 914 гривен (12 тысяч 776 рублей).

Право на минимальную пенсию имеют граждане при наличии полного страхового стажа. То есть, у мужчин – 25 лет, у женщин 20 лет страхового стажа, если пенсия назначена до 1 октября 2011 года. У мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет страхового стажа, если пенсия назначена после 1 октября 2011 года.

Также с 1 декабря повысился размер надбавки донорам - на 202 гривны (525) рублей.

В 2020 году минимальная пенсия на Украине вырастет дважды. С 1 июля она составит 1 тысячу 712 гривен (4 тысячи 451 рубль), с 1 декабря – 1 тысячу 769 гривен (4 тысячи 600 рублей). Соответственно произойдет перерасчет:

• минимальной пенсии по возрасту для неработающих;

• минимальных пенсионных выплат инвалидам войны и участникам боевых действий;

• минимальной пенсионной выплаты инвалидам ЧАЭС;

• минимальной пенсии шахтерам;

• пенсии за особые заслуги перед Украиной;

• повышение ветеранам войны и членам их семей;

• повышение жертвам нацистских преследований;

• государственной социальной помощи на уход инвалидам войны;

• исходя из прожиточного минимума для лиц, утратившим работоспособность.

Напомним, что с 1 января в ДНР и ЛНР пенсии увеличатся на 27 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU