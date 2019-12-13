2019-12-13T14:51:05+03:00
Политика

В ДНР принят Гражданский кодекс: в основу легло российское законодательство

Депутаты Народного Совета сегодня в двух чтениях приняли закон «О Гражданском кодексе ДНР»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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За кодекс проголосовали 87 депутатов. Фото: ДАНЗа кодекс проголосовали 87 депутатов. Фото: ДАН
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Сегодня на пленарном заседании был принят и единогласно поддержан гражданский кодекс ДНР. Документ регулирует имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения.

- Это фундаментальный документ, ведь во многих странах его называют второй Конституцией, он призван урегулировать гражданские отношения в Республике, — пояснил председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Кодекс охватывает самый широкий спектр правовых, гражданских взаимоотношений. А за основу было взято российское законодательство.

Сейчас закон направлен на подпись Главе Республики. Вступит в силу после опубликования на официальном сайте парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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