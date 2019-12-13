В ДНР принят Гражданский кодекс: в основу легло российское законодательство
Сегодня на пленарном заседании был принят и единогласно поддержан гражданский кодекс ДНР. Документ регулирует имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения.
- Это фундаментальный документ, ведь во многих странах его называют второй Конституцией, он призван урегулировать гражданские отношения в Республике, — пояснил председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.
Кодекс охватывает самый широкий спектр правовых, гражданских взаимоотношений. А за основу было взято российское законодательство.
Сейчас закон направлен на подпись Главе Республики. Вступит в силу после опубликования на официальном сайте парламента.
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ИСТОЧНИК KP.RU