В ДНР принят Гражданский кодекс: в основу легло российское законодательство

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-13T14:51:05+03:00

Депутаты Народного Совета сегодня в двух чтениях приняли закон «О Гражданском кодексе ДНР»

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Сегодня на пленарном заседании был принят и единогласно поддержан гражданский кодекс ДНР. Документ регулирует имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения.

- Это фундаментальный документ, ведь во многих странах его называют второй Конституцией, он призван урегулировать гражданские отношения в Республике, — пояснил председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Кодекс охватывает самый широкий спектр правовых, гражданских взаимоотношений. А за основу было взято российское законодательство.

Сейчас закон направлен на подпись Главе Республики. Вступит в силу после опубликования на официальном сайте парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU