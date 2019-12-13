2019-12-13T14:26:50+03:00
Общество

Беби-бум: В ДНР за год родилось больше девяти тысяч малышей

Это еще не окончательная цифра, посмотрим, сколько еще детишек появится на свет накануне празднования Нового года 2020
Екатерина Сорока
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Появление на свет каждого новорожденного жителя Республики фиксируется в отделах ЗАГСа минюста ДНР. Фото: clutch.uaПоявление на свет каждого новорожденного жителя Республики фиксируется в отделах ЗАГСа минюста ДНР. Фото: clutch.ua
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2019 год подходит уже к концу. До 31 декабря уже рукой подать. И уже пора подводить первые уходящего года. Так 12 декабря похвастались в министерстве юстиций ДНР. В пресс-службе сообщили, что за 2019 год в Республики родилось больше девяти тысяч малышей.

— С 1 января по 11 декабря 2019 года территориальными отделами ЗАГС Республики составлено 9 177 записей актов о рождении, из них 4 831 запись акта о рождении мальчиков и 4 346 — о рождении девочек, — говорится в сообщении.

Но эта цифра новорожденных пока не окончательная. Посмотрим, сколько еще детишек успеет родиться до 31 декабря.

А пока что по показателям наилучшей рождаемости лидирует Кировский район Донецка.

— Наибольшее количество записей актов о рождении было составлено Кировским отделом ЗАГС Донецкого Минюста ДНР – 667 записей (из них 361 запись – о рождении мальчиков и 306 – о рождении девочек), — добавили в пресс-службе.

Кроме того 11 декабря в Макеевке в одной из многодетных семей появилось пополнение – четвертый ребенок. Это большая редкость в наши дни. Особенно для региона, который уже шестой год страдает от вооруженной агрессии соседней страны.

«Комсомолка» поздравляет семьи с пополнением. И желаем здоровья, мирного неба над головой для родителей и их малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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