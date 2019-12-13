В ДНР можно подать документы на российское гражданство и без паспорта Украины

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-13T12:44:42+03:00

Около 51 тысячи жителей ДНР уже получили паспорта РФ в упрощенном порядке. Фото: life.ru

Выйти из этой ситуации можно несколькими способами

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Вот уже с апреля жители ДНР и ЛНР активно занимаются подачей документов для получения паспортов Российской Федерации. Много воды за это время утекло. А сложности с документами в миграционных службах так и остались.

12 декабря старший инспектор по особым поручениям миграционной службы ДНР Нина Шулига рассказала о том, что жители Республики могут подать документы на получение российского гражданства без паспорта Украины.

— В случае отсутствия паспорта гражданина Украины для подачи заявления о приеме в гражданство РФ может быть предоставлен паспорт для выезда гражданина заграницу, либо биометрический паспорт с извлечением из единого демографического реестра Украины, а также адресная справка миграционной службы министерства внутренних дел ДНР, — рассказала старший инспектор.

Если у человека нет ни биометрики, ни загранпаспорта Украины, то вместо них «предоставляется подтверждение из правоохранительного органа ДНР об утрате паспорта гражданина Украины».

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ИСТОЧНИК KP.RU