В ДНР можно подать документы на российское гражданство и без паспорта Украины
Вот уже с апреля жители ДНР и ЛНР активно занимаются подачей документов для получения паспортов Российской Федерации. Много воды за это время утекло. А сложности с документами в миграционных службах так и остались.
12 декабря старший инспектор по особым поручениям миграционной службы ДНР Нина Шулига рассказала о том, что жители Республики могут подать документы на получение российского гражданства без паспорта Украины.
— В случае отсутствия паспорта гражданина Украины для подачи заявления о приеме в гражданство РФ может быть предоставлен паспорт для выезда гражданина заграницу, либо биометрический паспорт с извлечением из единого демографического реестра Украины, а также адресная справка миграционной службы министерства внутренних дел ДНР, — рассказала старший инспектор.
Если у человека нет ни биометрики, ни загранпаспорта Украины, то вместо них «предоставляется подтверждение из правоохранительного органа ДНР об утрате паспорта гражданина Украины».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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