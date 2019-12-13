2019-12-13T12:24:10+03:00
Политика

Даже встреча в "нормандском формате" не помешала обстрелам Республик

Под огнем украинских боевиков снова Трудовские, Докучаевск, Александровка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Коминтерново. Когда-то здесь жили люди.Коминтерново. Когда-то здесь жили люди.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Нормандские переговоры, о которых столько говорили и на которые столько возлагали надежд, не принесли просвета в жизнь дончан, дома которых по-прежнему продолжают обстреливаться.

Украинские боевики за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило семь раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 36 единиц.

И в сводках опять Докучаевск, поселки шахты «Трудовская» и Александровка (донецкое направление); поселки шахты имени Гагарина и Широкая Балка (горловское направление); село Саханка (мариупольское направление).

– Чего мы могли ожидать от нормандских переговоров? Это мог быть отвод ВСУ от всей линии фронта, которая сейчас занимает более 400 км, - прокомментировала ситуацию донецкий журналист и аналитик Марина Харькова. - Он не произошел, а потому ждать улучшения ситуации бесполезно. Также, как и от согласования режима бессрочного прекращения огня. Этих всеобъемлющих и бессрочных мы помним уже не меньше 60-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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