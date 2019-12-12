2019-12-12T17:46:56+03:00
Общество

Новый год 2020 в Луганске: предновогодняя ярмарка пройдет 28 декабря

На новый год 2020 в Луганске промышленные и продовольственные товары на ярмарке будут в широком ассортименте
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске предновогодняя ярмарка пройдет 28 декабряВ Луганске предновогодняя ярмарка пройдет 28 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новый год 2020 в Луганске не за горами. 28 декабря в столице ЛНР пройдет праздничная предновогодняя ярмарка. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Луганска Марина Воротникова.

- В преддверии новогодних и рождественских праздников 28 декабря состоится большая праздничная ярмарка, где в широком ассортименте и по доступным ценам будут представлены продовольственные и промышленные товары, а также сельскохозяйственная продукция, – сказала она.

На предновогодней ярмарке будет организован большой елочный базар, где луганчане смогут приобрести всю новогоднюю атрибутику.

- В открытии ярмарки примет участие Дед Мороз, а также состоится концертно-развлекательная программа, – сообщила Марина Воротникова.

Начало ярмарки - в 8.00.

Адрес ее проведения: улица имени газеты «Луганская правда» (район стадиона «Авангард»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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