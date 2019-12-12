Новый год 2020 в Луганске: предновогодняя ярмарка пройдет 28 декабря
Новый год 2020 в Луганске не за горами. 28 декабря в столице ЛНР пройдет праздничная предновогодняя ярмарка. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Луганска Марина Воротникова.
- В преддверии новогодних и рождественских праздников 28 декабря состоится большая праздничная ярмарка, где в широком ассортименте и по доступным ценам будут представлены продовольственные и промышленные товары, а также сельскохозяйственная продукция, – сказала она.
На предновогодней ярмарке будет организован большой елочный базар, где луганчане смогут приобрести всю новогоднюю атрибутику.
- В открытии ярмарки примет участие Дед Мороз, а также состоится концертно-развлекательная программа, – сообщила Марина Воротникова.
Начало ярмарки - в 8.00.
Адрес ее проведения: улица имени газеты «Луганская правда» (район стадиона «Авангард»).
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