Новый год 2020 в Луганске: предновогодняя ярмарка пройдет 28 декабря

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-12T17:46:56+03:00

На новый год 2020 в Луганске промышленные и продовольственные товары на ярмарке будут в широком ассортименте

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Новый год 2020 в Луганске не за горами. 28 декабря в столице ЛНР пройдет праздничная предновогодняя ярмарка. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Луганска Марина Воротникова.

- В преддверии новогодних и рождественских праздников 28 декабря состоится большая праздничная ярмарка, где в широком ассортименте и по доступным ценам будут представлены продовольственные и промышленные товары, а также сельскохозяйственная продукция, – сказала она.

На предновогодней ярмарке будет организован большой елочный базар, где луганчане смогут приобрести всю новогоднюю атрибутику.

- В открытии ярмарки примет участие Дед Мороз, а также состоится концертно-развлекательная программа, – сообщила Марина Воротникова.

Начало ярмарки - в 8.00.

Адрес ее проведения: улица имени газеты «Луганская правда» (район стадиона «Авангард»).

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ИСТОЧНИК KP.RU