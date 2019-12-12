Новый год в Луганске 2020: Полная программа мероприятий

Стала известна полная программа мероприятий На новый год в Луганске 2020 состоятся больше 30 праздничных мероприятий. Об этом сообщила заместитель главы горадминистрации Марина Воротникова.

19-20 и 23-26 декабря в 9.00, 11.00, 13.00 в Дворце культуры имени Ленина состоятся новогодние театрализованные представления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений с вручением подарков.

20 декабря в 16.00 – торжественное открытие главной новогодней елки Республики на площади возле Луганского русского драматического театра имени Луспекаева.

20 декабря в 17.00 – праздничный фейерверк на Театральной площади.

С 23 декабря по 27 января 2020 года – выставка работ отделения изобразительного искусства школы искусств эстетического воспитания №2 Луганска «Я рисую Новый год».

24 декабря в 13.00 – молодежная акция «Новогодний хайп» по территории города с участием Молодежного совета при администрации Луганска.

25, 30 декабря в 15.00 – концерт «А снег идет, а снег идет…» в Доме культуры имени Тараса Шевченко Александровска.

26, 27 декабря в 12.00 – зимнее первенство Луганска по современному пятиборью во Дворце спорта «Юность» и легкоатлетическом манеже физкультурно-спортивного общества «Динамо» МВД ЛНР.

27 декабря в 10.00 – новогоднее представление в спортивном комплексе «Ледовая арена» с вручением новогодних подарков.

27 декабря в 11.00 – новогоднее мероприятие в детском центре «Парк имени Щорса».

28-29 декабря и 3-5 января 2020 года в 10.00 – городской шахматный фестиваль «Зима-2020» на базе комплексной детско-юношеской спортивной школы №4.

28 декабря в 14.00 – торжественное открытие новогодней елки «Елка желаний» на Красной площади Александровска.

3 января 2020 года в 10.00 – спортивный праздник на «Ледовой арене».

7 января 2020 года в 10.30 – мероприятие, посвященное празднованию Рождества Христова, на территории храма в честь иконы Божией Матери «Умиление».