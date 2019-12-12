В окрестностях Станицы Луганской украинские националисты утроили с военными незалежной перестрелку
Украинские националисты и военнослужащие незалежной устроили перестрелку в окрестностях Станицы Луганской 10 декабря. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Иван Филипоненко.
- Отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в окрестностях Станицы Луганской, - рассказал Филипоненко.
Он добавил, что эту информацию подтвердили наблюдатели миссии ОБСЕ.
Представитель управления Народной милиции также сообщил, что украинское командование в нарушение Минских договоренностей продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения.
- Так, в Попасной зафиксирована одна боевая машина пехоты, принадлежащая 72-й бригаде ВФУ. Еще отмечается появление новых фортификационных сооружений 72-й бригады в районе Золотого, - рассказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Через два дня после встречи глав стран «Нормандской четверки» в Киеве заявили о намерении переписать «Минск-2»
В то время как во время самого саммита Зеленский подтвердил безальтернативность существующего мирного плана (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU