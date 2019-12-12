СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-12T16:28:41+03:00

В окрестностях Станицы Луганской украинские националисты утроили с военными незалежной перестрелку. Фото: novorosinform.org

Об этом сообщили в управлении Народной милиции ЛНР

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Украинские националисты и военнослужащие незалежной устроили перестрелку в окрестностях Станицы Луганской 10 декабря. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

- Отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в окрестностях Станицы Луганской, - рассказал Филипоненко.

Он добавил, что эту информацию подтвердили наблюдатели миссии ОБСЕ.

Представитель управления Народной милиции также сообщил, что украинское командование в нарушение Минских договоренностей продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения.

- Так, в Попасной зафиксирована одна боевая машина пехоты, принадлежащая 72-й бригаде ВФУ. Еще отмечается появление новых фортификационных сооружений 72-й бригады в районе Золотого, - рассказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU