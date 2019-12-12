В селах возле Саур-Могилы строят дома взамен разрушенных украинской армией

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-12T15:07:14+03:00

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В селах Степановка и Мариновка начато строительство десяти новых домов взамен разрушенных во время боевых действий в 2014 году. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы администрации города Шахтерска Сергей Желновач.

- Строим новое жилье взамен поврежденного обстрелами со стороны вооруженных сил Украины, - отметил он. - Работы проводим за счет средств гуманитарных миссий.

Села Степановка и Мариновка находятся вблизи кургана Саур-Могила, где летом 2014 года шли ожесточенные бои за высоту между ополченцами Донбасса и украинскими войсками.

По данным администрации города Шахтерска, за время вооруженного конфликта там погибли около 100 мирных жителей и больше 50 ополченцев, а порядка 60 человек - пропали без вести. Разрушены десятки жилых домов и инфраструктура.

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ИСТОЧНИК KP.RU