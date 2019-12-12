Фонд «Доктор Лиза» передал больницам в ДНР гуманитарную помощь

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-12T11:08:30+03:00

Об этом сегодня рассказали в МЧС ДНР

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Фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» передал гуманитарным конвоем МЧС России 1300 килограммов медицинского имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Гуманитарный конвой МЧС РФ, 95-й по счету, доставил в Донецкую Народную Республику больше 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинское имущество от Фонда Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».

- В состав груза вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет общим весом больше 270 тонн. Также присутствует и медицинское имущество, предоставленное гуманитарным фондом имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», - рассказал директор департамента по работе с гуманитарной помощью, контроля и восстановления объектов МЧС ДНР Валентин Гордиенко.

На текущий момент гуманитарную помощь разгружают на складах хранения в Донецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU