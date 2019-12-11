2019-12-11T22:24:55+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: Украина сфальсифицировала разведение в Петровском

Киевские силовики никак не могут окончить устранение нарушений
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Все работы должны были завершиться 4 декабряВсе работы должны были завершиться 4 декабряФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Донецкой Народной Республике сообщили об еще одном факте фальсификаций украинской стороны. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что киевские власти затягивают процесс устранений нарушений в районе Петровского.

- Украина сфальсифицировала завершение всех мероприятий, предусмотренных планом-графиком, на участке разведения возле Петровского, – говорится в заявлении.

Работы по устранению нарушений представители незалежной должны были завершить еще 4 декабря. Однако в отчете международной мониторинговой миссий ОБСЕ от 9 и 10 декабря говорится, что украинская сторона еще продолжает работы. Также в отчете ОБСЕ от 10 декабря говорится, что четыре ранее обнаруженные траншеи на участке засыпаны только частично. Кроме того, в районе разведения до сих пор фиксируются более 400 противотанковых мин ВСУ.

- Украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, - говорят в СЦКК. - Созданный украинской стороной прецедент срыва сроков выполнения плана-графика блокирует новые договоренности по разведению сил и средств, которые являются одним из поручений «Нормандской четверки» для дальнейшей работы на минской переговорной площадке.

Действительно, украинская сторона каждый раз пытается либо саботирует, либо фальсифицирует договоренности, даже те, которые находятся под наблюдением иностранных государств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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