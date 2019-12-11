Победитель конкурса «Опора ДНР» Алексей Зиборов стал помощником Главы Республики

11 Дек. 22:03 2019-12-11T22:03:23+03:00

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В Донецке завершился первый открытый кадровый конкурс «Опора Донецкой Народной Республики». Заявку на участие в нем отправляли 2860 человек.

- Важно, что у нас в Республике появилась возможность выявить действительно талантливых специалистов, профессионалов, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Нам этого не хватает, и мы всегда откровенно об этом говорим. У нас достаточно серьезный кадровый голод. И не только у нас. Могу сказать, что даже в стране, которую мы уважаем, любим и куда стремимся, в России, там тоже кадровый голод.

Денис Владимирович назначил на должность помощника Главы ДНР победителя конкурса Алексей Зиборова.

- Вы победили, трудоустроены, и это хорошо. Ну а теперь следующее испытание – будьте к нему готовы, - сказал Пушилин Зиборову. - Нужно проявить еще живучесть, выживаемость в среде чиновников.

Конкурс «Опора Донецкой Народной Республики» проводился впервые. Он стартовал в августе 2019 года. Участники проходили первый отбор – тестирование. В следующем этапе – в ноябре-декабре полуфиналисты участвовали в интервью, в ходе которого выбирали лучших.

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ИСТОЧНИК KP.RU