В ЛНР нашли крупный тайник боеприпасов главного управления разведки Украины
Рядом с участком разведения сил и средств в Станице Луганской сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили крупный схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в МГБ ЛНР.
В тайнике находилось несколько десятков тысяч боеприпасов для различного вооружения.
- Изъято 144 противопехотных осколочных мин, 128 противотанковых мин, 14 осколочно-фугасных мин для миномета калибра 128 миллиметров, применение которых запрещено Минскими соглашениями. Также обнаружено 396 выстрелов для противотанкового гранатомета РПГ-7, одна противотанковая управляемая ракета, 29000 патронов для автоматического стрелкового оружия калибра 5,45, 7,62 миллиметров, а также 3000 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 и 14,5 миллиметров, - рассказали в мингосбезопасности ЛНР.
В министерстве государственной безопасности Республики заявили, что этот тайник был заложен военнослужащими главного управления разведки Украины, отметив в последний раз обнаруживали схрон с подобным объемом боеприпасов три года назад.
В ЛНР нашли крупный тайник боеприпасов главного управления разведки Украины.
- Выясняются обстоятельства его создания и принадлежность изъятых боеприпасов к партиям взрывных устройств, использованных ранее при совершении в Республике диверсионно-террористических актов, а также новые цели для их применения, - сообщили в МГБ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU