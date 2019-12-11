2019-12-11T19:24:01+03:00
Политика

В ЛНР нашли крупный тайник боеприпасов главного управления разведки Украины

Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Республики [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МГБ ЛНРФото: МГБ ЛНР
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Рядом с участком разведения сил и средств в Станице Луганской сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили крупный схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в МГБ ЛНР.

В тайнике находилось несколько десятков тысяч боеприпасов для различного вооружения.

- Изъято 144 противопехотных осколочных мин, 128 противотанковых мин, 14 осколочно-фугасных мин для миномета калибра 128 миллиметров, применение которых запрещено Минскими соглашениями. Также обнаружено 396 выстрелов для противотанкового гранатомета РПГ-7, одна противотанковая управляемая ракета, 29000 патронов для автоматического стрелкового оружия калибра 5,45, 7,62 миллиметров, а также 3000 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 и 14,5 миллиметров, - рассказали в мингосбезопасности ЛНР.

В министерстве государственной безопасности Республики заявили, что этот тайник был заложен военнослужащими главного управления разведки Украины, отметив в последний раз обнаруживали схрон с подобным объемом боеприпасов три года назад.

В ЛНР нашли крупный тайник боеприпасов главного управления разведки Украины.

- Выясняются обстоятельства его создания и принадлежность изъятых боеприпасов к партиям взрывных устройств, использованных ранее при совершении в Республике диверсионно-террористических актов, а также новые цели для их применения, - сообщили в МГБ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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