2019-12-11T23:07:05+03:00
Общество

В ДНР разыскивают сбежавшего из психоневрологического интерната мужчину

По имеющейся информации он намеревался отправиться в Горловку [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.com/СнежноеФото: facebook.com/Снежное
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В Донецкой Народной Республике начались поиски 39-летнего мужчины, который сбежал их психоневрологического интерната в Снежном. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Разыскивается уроженец Горловки Марарь Михаил Викторович, 1980 года рождения, - говорится в сообщении МВД ДНР.

В правоохранительном ведомстве Республики выяснили, что Михаил хотел отправиться в Горловку.

- Марарь среднего телосложения с короткими русыми волосами и карими глазами, его рост 170-175 сантиметров, - говорят о приметах сбежавшего в полиции Снежного. – Мужчина был одет в тканевую куртку черного цвета, синие джинсы и кроссовки черного цвета.

В ДНР разыскивают сбежавшего из психоневрологического интерната Михаила Марарь.

Полицейские Донецкой Народной Республики обратились к жителям с просьбой, если они узнают о местонахождении Михаила Марарь, сразу же сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 071-322-60-36 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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