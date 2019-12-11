В ДНР разыскивают сбежавшего из психоневрологического интерната мужчину
В Донецкой Народной Республике начались поиски 39-летнего мужчины, который сбежал их психоневрологического интерната в Снежном. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
- Разыскивается уроженец Горловки Марарь Михаил Викторович, 1980 года рождения, - говорится в сообщении МВД ДНР.
В правоохранительном ведомстве Республики выяснили, что Михаил хотел отправиться в Горловку.
- Марарь среднего телосложения с короткими русыми волосами и карими глазами, его рост 170-175 сантиметров, - говорят о приметах сбежавшего в полиции Снежного. – Мужчина был одет в тканевую куртку черного цвета, синие джинсы и кроссовки черного цвета.
В ДНР разыскивают сбежавшего из психоневрологического интерната Михаила Марарь.
Полицейские Донецкой Народной Республики обратились к жителям с просьбой, если они узнают о местонахождении Михаила Марарь, сразу же сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 071-322-60-36 или 102.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Стаханова избил мать до смерти
Об этом сообщили в полиции ЛНР [видео] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU