СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-11T15:04:34+03:00

Об этом сообщили в полиции ЛНР [видео]

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41-летний житель Стаханова пришел в полицию и сообщил, что после совместного распития алкоголя, он избил свою мать. В результате телесных повреждения 74-летнияя женщина скончалась. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Конфликт возник после совместного распития спиртных напитков. Когда для выяснения отношений не хватило слов, в ход пошли кулаки, - говорится в сообщении правоохранителей.

Началось все в доме, потом мужчина выволок мать на улицу и продолжит избивать.

- Я нанес удар в область лица кулаком, но кулак у меня не сгибается – я нанес второй удар – внутренней стороной ладошки и внешней, - показывает на следственном эксперименте как бил мать. – Потом взял за правое плечо и сбросил со ступенек порога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/749078" frameborder="0"></iframe> МВД ЛНР: Житель Стаханова избил мать до смерти.

В полиции Республики сообщили, что мужчина был задержан. Он уже признался в преступлении. Сейчас продолжается следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU