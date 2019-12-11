2019-12-11T16:44:13+03:00
Звезды

В луганском цирке выступят собачки в образе Деда Мороза, Снегурочки и оленей

Об этом сообщил директор цирка Дмитрий Касьян
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: photosight.ruФото: photosight.ru
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К Новому году луганский государственный цирк подготовил праздничную программу «Новогодний экспресс». Она стартует 21 декабря и продлится до середины января. Об этом сообщил директор столичного цирка Дмитрий Касьян.

- В путешествии «Новогоднего экспресса» примут участие дрессированные голуби, кошки, сивучи, собачки в образах Деда Мороза, Снегурочки, оленей. Вас ждет встреча с новогодними персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом, Ангелом Добра, Бабками Ежками и зверушками, - рассказал он.

Кроме этого, в программе примут участие акробаты, гимнасты и балерины.

- Гостей цирка ждет встреча с силачом Дмитрием Халаджи и веселым клоуном Батоном, - отметил Касьян.

Представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 11.00 и 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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