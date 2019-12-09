2019-12-09T21:28:41+03:00
Общество

Команда из Донецка прошла в финал телевизионной лиги КВН в Минске

Наша команда во время игры похвасталась «донецким салом» и показала свою версию фильма «Ирония судьбы»
Екатерина Сорока
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Выступление противников «Донецкого кряжа» оказались сильнее. Фото: vk.com/kvnminskВыступление противников «Донецкого кряжа» оказались сильнее. Фото: vk.com/kvnminsk
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8 декабря в Минске завершился очередной сезон телевизионной международной лиги КВН. В финал вышли семь команд, в числе которых были юмористы из Донецка.

Ребята из команды Общественного движения Донецкой Республики «Донецкий кряж» выступили в двух конкурсах – приветствие и музыкальное домашнее задание. Однако покорить беспристрастных членов жюри «донецким салом» и своей версией фильма «Иронии судьбы» ребятам так и не удалось.

Ирония судьбы или с лёгким паром - своя интерпретация фильма, но... Надя живет в семейном общежитии. - Опять метель - искала в 3 часа в общагу дверь. Фото: vk.com/kvnminsk

Ирония судьбы или с лёгким паром - своя интерпретация фильма, но... Надя живет в семейном общежитии. - Опять метель - искала в 3 часа в общагу дверь. Фото: vk.com/kvnminsk

— Просто принять участие в лиге такого уровня – успех, а мы дошли до финала. Это, во-первых, дает нам возможность представлять Донбасс на международной арене, а во-вторых, дает начало воплощению в жизнь КВНовской мечты, к которой мы идем. Спасибо всем, благодаря кому мы здесь, — сказал капитан команды «Донецкий кряж» Сергей Самохин.

- Может мы с Вами выпьем? Или Вы хотите чего-то запрещенного?- А у тебя что есть электрический обогреватель? Фото: vk.com/kvnminsk

- Может мы с Вами выпьем? Или Вы хотите чего-то запрещенного?- А у тебя что есть электрический обогреватель? Фото: vk.com/kvnminsk

По итогам набранных баллов в двух конкурсах новыми чемпионами лиги КВН в 2019 году стали команды из Минска и Сургута.

Шутка про «донецкое сало». Ставим КВН на паузу - людям надо хлеба и зрелищ. Зрелищ хватит, поэтому решили покормить. Встречайте, донецкое сало. Мужики, понимаю, соблазн большой, но угощаться можно только тем, что на подносе. Фото: vk.com/kvnminsk

Шутка про «донецкое сало». Ставим КВН на паузу - людям надо хлеба и зрелищ. Зрелищ хватит, поэтому решили покормить. Встречайте, донецкое сало. Мужики, понимаю, соблазн большой, но угощаться можно только тем, что на подносе. Фото: vk.com/kvnminsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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