2019-12-11T14:16:33+03:00
Недвижимость

В 2020 году в Снежном планируют построить водовод стоимостью 57 миллионов рублей

Этот водовод сможет наладить водоснабжение в трех поселках Республики
Екатерина Сорока
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Снежное был основан в 1784 году, за 85 лет до появления Юзовки. Фото: bagnet.orgСнежное был основан в 1784 году, за 85 лет до появления Юзовки. Фото: bagnet.org
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В 2020 году в Снежном начнется долгая и дорогостоящая стройка. В следующем году там планируется построить новый водовод, который будет обеспечивать водоснабжение трех поселков и целого города. На осуществление этого проекта Республике придется раскошелиться на 57 миллионов рублей. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил руководитель городской администрации Снежного Александр Скворцов.

— Приоритетным в следующем году является работа по дальнейшему водоснабжению города. Потери водоснабжения на сегодняшний день достигают 75 процентов. Наша задача – обеспечить строительство водовода. Стоимость проекта составляет 57 миллионов рублей. Это позволит обеспечить водоснабжение трех поселков городского типа – Горняцкое, Залесное и Первомайское, в которых сейчас есть проблемы с водой, — рассказал руководитель администрации города.

Также Александр Скворцов сделали и другие заявления, касающиеся улучшения города. В будущем году планируется улучшить экономический потенциал Снежного, открыть в городе промышленные предприятия, отремонтировать дороги и наладить вывоз мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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