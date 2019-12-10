2019-12-10T20:18:34+03:00
Политика

Идеи Донецкого ботанического сада берут на вооружение многие сады России

Наш ботсад включили в состав совета ботанических садов юга России
Ольга ГОРДО
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Ботанический сад Донецка прекрасен в любое время года. Фото: https://vk.com/don_bot_sadБотанический сад Донецка прекрасен в любое время года. Фото: https://vk.com/don_bot_sad
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Донецкий ботанический сад включен в состав регионального Совета ботанических садов Юга России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного ботсада. Что это означает для нашего сада, «Комсомолке» рассказала директор донецкого ботанического сада Светлана Приходько.

- Совет ботанических садов России – это такая общественная организация в России. Нас пригласили к участию в совете ботсадов юга России – это одно из отделений цельного совета ботсадов – согласитесь, это затруднительно со всей территории собирать представителей Дальнего востока и Крыма, например. Так как мы территориально ближе к югу, нас включили в эту группу вместе с Никитским ботсадом, Ростовским, Краснодаром, Сочи. Для нас это очень важно, это признание.

Донецкий ботанический сад основан в 1964 году. Один из крупнейших в Европе и по территории – более 200 гектаров, и по составу коллекции – более восьми тысяч видов, форм и сортов растений. В саду находится одна из крупнейших в Европе коллекция семян растений в 40 тысяч единиц хранения, а также гербарий в 120 тысяч образцов.

- Чем мы удивили коллег из России?

- Коллег поразило то, в каких непростых условиях работает наш сад, и что несмотря ни на это нам удалось не только сохранить наши коллекции, но еще и пополнить их. Мы работаем над созданием новых экспозиций, чтобы наши коллекции не лежали, а чтобы их эстетично представить. И коллеги из России сказали, что у нас есть чему поучиться. Так же отметили, что за последние пять лет в нашем саду произошел большой прорыв по привлечению к нам посетителей. И это не просто прийти посмотреть, а поучаствовать в каком-то проекте. Экскурсии, «нескучный сад», школа садовника, квесты. Мы сотрудничаем с ВУЗами. Почти все наши ВУЗы в той или иной мере с нами сотрудничают – это практики, и защиты дипломных работ, и филиалы кафедр. Было очень приятно, когда Санкт-Петербургский ботанический сад сказал, что заходят к нам на страничку в соцсетях и смотрят, что у нас происходит и многие наши идеи берут себе на вооружение.

Совет ботанических садов России (СБСР) объединяет в настоящее время 112 ботсадов и дендрариев. Принимает активное участие в разработке программы фундаментальных исследований проблем общей биологии и экологии, осуществляет научно-методическое руководство деятельностью профильных учреждений.

«Комсомолка» поздравляет всех сотрудников любимого всеми дончанами ботанического сада с вступление в совет ботсадов России!

ИСТОЧНИК KP.RU

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