2019-12-11T12:33:43+03:00
Общество

Ее могли и не найти: В Свердловске вытащили из колодца бродячую собаку

Местные жители справились с задачей всего за пару минут
Екатерина Сорока
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Инцидент произошел в Свердловске на улице Заречной. Фото: udm.aif.ruИнцидент произошел в Свердловске на улице Заречной. Фото: udm.aif.ru
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8 декабря, в середине дня в Свердловске местные жители услышали жалостливый вой собаки. Оказалось, что бедное животное по неосторожности угодило в колодец с питьевой водой. Он уже был давно заброшен, так что животное могли и вовсе не найти, но неравнодушные люди все же разыскали животное и даже попытались ему помочь. Долгое время они пробовали выловить собаку, но потом все же позвонили в МЧС.

Сотрудники ведомства провели спасательную операцию всего за пару минут. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

—К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части номер семь. Собака находилась на глубине около четырех метров, на дне было немного воды. Командир отделения Сергей Горлов бросил вниз спасательную веревку с петлей, ловко накинув ее на четвероногую пленницу. Операция по спасению заняла несколько минут, — говорится в сообщении пресс-службы.

К счастью, для бродяжки эта история закончилась для нее благополучно. Из-за того что на дне колодца все еще находилась вода, это смягчило падение. В итоге животное в целости и сохранности выбралось наружу. И никаких физических повреждений на собаке найдено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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