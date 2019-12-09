Новый год-2020: в Донецке сосны будут стоить от 280 рублей, а в Луганске – от четырехсот

СЕГОДНЯ 22:10 2019-12-09T22:13:27+03:00

Скоро во всех микрорайонах Донецка и Луганска можно будет приобрести сосенку на свой вкус и кошелек Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Лесхозы ДНР подготовили почти 10 тысяч крымских сосен к продаже в предновогодние дни. Об этом сообщил председатель республиканского госкомитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков.

Средняя цена за дерево высотой полтора-два метра в госпредприятиях лесного хозяйства будет варьироваться от 280 до 500 рублей.

Выращиванием елей на территории ДНР занимаются шесть государственных лесохозяйственных предприятий. К нынешним праздникам там вырастили деревья крымской сосны. По сравнению с обыкновенной сосной у них длиннее хвоя и больше смолы. Это дает запах и позволяет дольше сохраняться дереву в теплом помещении.

В соседней республике – ЛНР подготовили к продаже 2 тысячи 700 сосен – обыкновенных и крымских. Средняя цена в лесхозах за одну новогоднюю елку будет составлять 400-600 рублей, в зависимости от размера и породы. Кроме этого, будут реализовываться елочные комплекты (хвойные ветки) по цене от 130 до 250 рублей.

На всех желающих местных сосен не хватит. Поэтому хвойные деревья будут завозиться с территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минприроды Республики. Там напомнили, что у предпринимателей, реализующих новогодние деревья, в обязательном порядке должны быть документы, подтверждающие законность приобретения товара. А ели должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.

Кстати, за самовольно срубленные хвойные деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Так, за рубку одного хвойного дерева высотой до одного метра нарушителю придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей и возместить экологический ущерб. Если сумма ущерба составляет 4 813 рублей и более, то действия нарушителя влекут уже уголовную ответственность в соответствии со статьей 320 Уголовного кодекса ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU