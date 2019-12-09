Киев оставил родину Иосифа Кобзона без денег на ремонт детских садов

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-09T20:27:51+03:00

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«Слуги народа» из Кабинета министров намерены в 2020 году на 70 процентов уменьшить помощь городам на проекты социально-экономического развития. Таким образом, сэкономят 1,7 миллиарда гривен (4,4 миллиарда рублей). Коснется урезание и многих городов Донбасса.

Город Часов Яр, где родился наш великий земляк Иосиф Кобзон, вместо 10 млн 500 тысяч гривен (27 млн 300 тысяч рублей) получит в десять раз меньше - всего1 млн 100 тысяч гривен (2 млн 900 тысяч рублей)

- Для жилищно-коммунального предприятия мы хотели приобрести ассенизаторскую машину - она очень необходима городу. Купить подъемник для ремонта крыш. Собирались отремонтировать технику предприятия. Теперь это все, получается, что вылетает, - рассказал секретарь Часовяровского горсовета Сергей Чаус.

Проблемы в городе возникнут не только с фекалиями и крышами. Не смогут отремонтировать два детсада. В одном из них хотели починить канализационную систему. Так что будут детки и воспитатели дальше дышать нечистотами. Дай бог, чтобы фекалии в питьевую воду не попали, как это часто бывает.

Придется экономить на социально-экономических нуждах и другим городам и поселкам Донецкой области. Вот неполный список населенных пунктов, которым уменьшили объем финансирования:

• Марьинка, Красногоровка, Курахово - с 35,9 млн гривен до 7,5 млн;

• Никольское - с 6,9 млн гривен до нуля;

• Волноваха - с 1,8 млн гривен до нуля;

• Святогорск - с 3,5 млн гривен до нуля;

• Горняк и Украинск - вместо 18,8 млн гривен дадут 2,5 млн;

• Родинское - с 8,2 млн гривен до нуля;

• Железное (бывшее Артемово) - с 5,4 млн гривен до нуля;

• Краматорск - с 2 млн гривен до нуля;

• Славянск - с 3 млн гривен до нуля;

• Покровск (бывший Красноармейск) - с 4 млн гривен до 2 млн.

В этих городах местные власти теперь не смогут рассчитаться за строительство и ремонт школ и детсадов, благоустройство улиц, устройство водопроводов, оборудование амбулаторий и тому подобное.

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ИСТОЧНИК KP.RU