2019-12-09T14:10:23+03:00
Политика

«Мы помним его концерты под обстрелами!» В День Героев Отечества в Донецке открыли бюст Иосифа Кобзона

Его установили на Аллее Славы рядом с мемориалом Александра Захарченко
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Бронзовый бюст установлен на постаменте из карельского гранита. Общая высота композиции 2,5 метраБронзовый бюст установлен на постаменте из карельского гранита. Общая высота композиции 2,5 метраФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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9 декабря в День Героев Отечества, который отмечается в России ежегодно, в столице ДНР открыли бюст Героя Республики Иосифа Кобзона. Торжественное мероприятие прошло в столичном парке имени Ленинского комсомола.

- Сегодня мы открываем бюст Героя Донецкой Народной Республики, уроженца и настоящего друга Донбасса Иосифа Давыдовича Кобзона, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин. - Нам всем известно, что этот человек был выдающегося таланта. Но для нас более ощутимым было его великодушие: он не побоялся и обратил внимание на нас, на свою Родину, в 2014 году, когда здесь было очень опасно. Когда здесь стреляли, когда можно было погибнуть и получить ранения, он приезжал и поддерживал. Мы помним те концерты под обстрелами. Они навсегда останутся в нашей памяти.

Знаменитая песня в исполнении Кобзона «Я люблю тебя, жизнь!» для многих дончан стала девизом и помогала справляться с трудными ситуациями в жизни. А его песня про День Победы отзывается с особым трепетом у нас в душе, и особенно сейчас.

В открытии бюста Кобзону принял участие и депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко. Он отметил, что ему посчастливилось лично знать Иосифа Кобзона как политика.

- Иосиф Давыдович, как политик, понимал, что должен быть рядом в самые сложные минуты, часы и дни Донецкой Народной Республики, Донбасса, – сакзал Андрей Козенко.

К монументу великого земляка возложили цветы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К монументу великого земляка возложили цветыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Депутат передал благодарность жителям Республики от близких и родственников Иосифа Давыдовича и зачитал приветственный адрес от вдовы – Нинель Михайловны.

- Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства, он уважал горняков и считал, что их труд самый опасный, самый тяжелый. Он с большой радостью приезжал на свою Родину, любил Донецк и всегда восхищался красотой Города роз,– говорится в приветственном адресе.

После окончания митинга участники возложили цветы к бюсту великого земляка.

Сотни дончан пришли почтить память земляка, который их поддержал в самую трудную минуту Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотни дончан пришли почтить память земляка, который их поддержал в самую трудную минутуФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пресс-службе Главы ДНР сообщили, что бронзовый бюст установлен на постаменте из карельского гранита. Общая высота композиции 2,5 метра. Проект мемориала был согласован с вдовой Кобзона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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