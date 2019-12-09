В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов
Пока президент Украины Владимир Зеленский договаривается в Париже, как ему половчее обмануть жителей Донбасса, его подчиненные творят беспредел на передовой.
Сегодня боевики из 28-й механизированной бригады в 12.50 отрыли по Старомихайловке ураганный огонь из 82-мм минометов и пушек БМП-2. В течение получаса было выпущено 13 мин и сделано 40 выстрелов из БМП.
В результате в результате в поселке повреждены шесть домостроений по улицам Котовского, Шевченко, Коцюбинского и Жуковского.
Лишь по счастливой случайности не оказалось жертв и пострадавших среди мирного населения.
В управлении Народной милиции ДНР призвали наблюдателей ОБСЕ принудить командование штаба ООС взять под контроль своих боевиков. А также сконцентрировать внимание на деятельности вооруженных формирований Украины в период встречи в «нормандском формате» с целью предотвращения очередного кровопролития на многострадальной земле Донбасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU