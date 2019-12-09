125 тысяч жителей республик Донбасса получили российские паспорта

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-09T15:20:45+03:00

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Процесс вступления жителей ДНР и ЛНР в российское гражданство набирает обороты. Глава МВД России Владимир Колокольцев сегодня на заседании в Москве Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы добровольного переселения соотечественников назвал общее количество жителей республик Донбасса, которые получили паспорта РФ в упрощенном порядке.

- Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство Российской Федерации, - сказал Владимир Колокольцев.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Первые паспорта Российской Федерации жители ДНР получили в упрощенном порядке 14 июля. Выдача документов производится на территории Ростовской области. Обязательным условием для получения российского гражданства является наличие республиканского паспорта.

На прошедшей неделе заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщал, что количество пунктов выдачи в Ростовской области к концу года увеличится с шести до восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU