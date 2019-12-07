В Ростовской области откроют еще два пункта выдачи российских паспортов жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-07T16:23:34+03:00

Чтобы получить российский паспорт, надо сначала стать обладателем документа ЛНР. Фото: inforeactor.ru/Валерия Юшина

Они будут работать в городах Красный Сулин и Гуково

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Пока в Киеве рассуждают, как им ввести украинские порядки на территории республик Донбасса, все больше дончан и луганчан становятся гражданами РФ. Для ускорения этого процесса в ближайшее время в Ростовской области откроются еще два пункта выдачи в упрощенном порядке российских паспортов.

- Сейчас работают шесть пунктов. Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будет восемь пунктов выдачи, - сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Это связано с увеличением количества жителей республик, подавших документы на получение российских паспортов.

Новые пункты откроют в городах Красный Сулин и Гуково. Они находятся напротив территории ЛНР. И, по всей вероятности, будут обслуживать жителей этой республики.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU