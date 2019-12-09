2019-12-09T14:36:51+03:00
Общество

За неделю в Луганске родились три двойни

А всего за неделю население ЛНР увеличилось на 56 человек
Екатерина Сорока
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Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес – 1 кг 430 г. Фото: delfi.lvМаксимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес – 1 кг 430 г. Фото: delfi.lv
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Каждую неделю Луганский центр здоровья делится результатами работы за прошедшие семь дней. На этой недели население Республики увеличилось на 56 человек. Среди новорожденных насчитали 33 мальчика и 23 девочки.

Это, конечно, не беби-бум. В Республике и до этого были хорошие темпы рождаемости. Но кое-что интересное в этой новости все же есть. В пресс-службе центра здоровья добавили, что среди новорожденных есть целых три двойни.

— За период со 2 по 8 декабря в Луганске родились три двойни. Одна из них – мальчик и девочка весом 2 килограмма 830 грамм и 2 килограмма 230 грамм. Две других – мальчики весом 2 килограмма 350 грамм и 3 килограмма 250 грамм, а также 2 килограмма 770 грамм и 3 килограмма 070 грамм, — говорится в сообщении.

Поздравляем молодых родителей с пополнением в семье, а малышам желаем крепкого здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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