За неделю в Луганске родились три двойни

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-09T14:36:51+03:00

А всего за неделю население ЛНР увеличилось на 56 человек

Изменить размер текста: A A

Каждую неделю Луганский центр здоровья делится результатами работы за прошедшие семь дней. На этой недели население Республики увеличилось на 56 человек. Среди новорожденных насчитали 33 мальчика и 23 девочки.

Это, конечно, не беби-бум. В Республике и до этого были хорошие темпы рождаемости. Но кое-что интересное в этой новости все же есть. В пресс-службе центра здоровья добавили, что среди новорожденных есть целых три двойни.

— За период со 2 по 8 декабря в Луганске родились три двойни. Одна из них – мальчик и девочка весом 2 килограмма 830 грамм и 2 килограмма 230 грамм. Две других – мальчики весом 2 килограмма 350 грамм и 3 килограмма 250 грамм, а также 2 килограмма 770 грамм и 3 килограмма 070 грамм, — говорится в сообщении.

Поздравляем молодых родителей с пополнением в семье, а малышам желаем крепкого здоровья.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Луганске пропал 9-летний ребенок в красной курточке

Максим Кулишенко не появлялся дома с 6 декабря (Подробнее…)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Как поздравить детей прифронтовых поселков Донбасса с Новым годом

Читатели «Комсомольской правды» присоединяются к акции по сбору подарков для детей, которые шестой год живут на линии огня [видео] (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU