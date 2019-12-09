Миссия ОБСЕ: на минах в Донбассе за неполных два года погибли 34 мирных жителя
Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от мин. Площадь заминированных территорий в Донбассе оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. А в период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года 34 мирных жителя погибли и еще 99 получили ранения. Такое количество пострадавших назвали в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Из этого количества 73 погибших и раненых были взрослыми мужчинами, 29 – женщинами, 26 – мальчиками и пять – девочками. В сентябре прошлого года всех жителей Донбасса потрясла гибель трех горловских мальчишек.
- Гражданские лица были убиты и ранены в самых разных обстоятельствах и условиях, – говорится в отчете. - Мины и другие взрывоопасные объекты являются причиной большего числа жертв, чем обстрелы и огонь из стрелкового оружия вместе взятые.
По данным ООН, с начала военного конфликта на Донбассе из-за подрыва на минах погибли более 1 тысячи человек. Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от этой разновидности боеприпасов. На первом месте в этом списке оказался Афганистан, где было зафиксировано 2 234 жертв разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.
В Донбассе площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.
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ИСТОЧНИК KP.RU