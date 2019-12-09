В Донецке водитель оставил машину, чтобы помочь упавшей на остановке бабушке

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-09T13:30:59+03:00

Позвонить в экстренные службы также можно по короткому номеру (МЧС — 101, полиция — 102, скорая медпомощь — 103 (городской — 0623053563), аварийная служба газа — 104 (городской — 0623021081). Фото: vk.com

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Случай, когда водитель пришел на помощь попавшей в беду женщине, произошел 8 декабря на остановке «Динамо» в Донецке.

— Рядом с остановкой упала бабушка. То ли она поскользнулась, то ли ей неожиданно стало плохо, но подняться сама она не могла. На помощь пришел водитель проезжающего мимо авто. Мужчина оставил машину на проезжей части и помог бабушке подняться, а потом вызвал ей карету скорой помощи, — рассказали в социальных сетях очевидцы произошедшего.

Возможно, этот поступок мужчины спас бабушке жизнь. Потому что сотрудники скорой забрали ее с собой в больницу.

В зимнее время в гололед не оставайтесь равнодушными и старайтесь помочь «ближнему своему». Причем в прямом смысле ближнему – тот, кто находится рядом с вами.

На случай экстренных ситуаций, вроде этой, «Комсомолка» публикует мобильные номера станций скорой медицинской помощи. Рекомендуем добавить их в свои телефонные книги.

Донецк 071 303 55 71;

Макеевка 071 303 53 93;

Горловка (06242) 7 42 03, 071 303 52 92;

Пантелеймоновка 071 303 53 63;

Докучаевск 071 303 54 95;

Старобешево 071 303 55 16;

Ясиноватая 071 303 55 75;

Енакиево (06252) 2 40 40, 071 303 53 08;

Дебальцево 071 303 53 42;

Углегорск 071 303 53 79;

Зугрэс 071 303 54 29;

Харцызск 071 303 54 65;

Иловайск 071 303 54 52;

Амвросиевка 071 303 54 48;

Новоазовск 071 305 42 53, 071 300 53 94;

Торез 071 303 52 24, 071 303 52 34;

Кировское 071 303 52 33;

Шахтёрск 071 303 52 48;

Снежное 071 303 53 01.

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ИСТОЧНИК KP.RU