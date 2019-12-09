В Луганске пропал 9-летний ребенок в красной курточке

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-09T12:53:15+03:00

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В Луганске семья Кулишенко уже четвертый день занимается поиском своего ребенка – 9-летнего мальчика по имени Максим. В середине дня 6 декабря ребенок вышел из дома и так и не вернулся. Родители Максима в социальных сетях просят жителей Луганска помочь в поиске своего чада.

— Внимание, пропал ребенок! Просим помощи в поисках, помогите хотя бы информационно, распространением. Луганск, Артемовский район – на вид девять лет, рост 120 сантиметров, ушел из дома в пятницу в 15.00 и по сей день не вернулся, — говорится в сообщении.

В день пропажи Максим был одет в красную курточку-парку с серым мехом на капюшоне. На ногах у него были черные спортивные штаны и коричневые ботинки. Мальчик небольшого роста и среднего телосложения. Под капюшоном можно и не увидеть, но у него светлые ровные волосы, голубые глаза с нависшим веком, а также ровный нос и широкая улыбка.

Все, кто видел или что-то знает о местоположении ребенка, просьба позвонить по телефону: 0721303334.

Красную курточку ребенка уже успели увидеть в нескольких кварталах, недалеко от дома. Фото: vk.com

«Комсомолка» уже связалась с родственниками мальчика. Трубку подняли не сразу. Как рассказали на другой стороне провода, оказывается, звонки от луганчан не умолкают с первого дня опубликования экстренного сообщения. Жители города активно помогают в поисках Максима Кулишенко. По их данным, мальчик в красной курточке был замечен в Мирном, Заречном и Ольховском кварталах недалеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU