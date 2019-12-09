2019-12-09T09:29:24+03:00
Политика

Подросток напрыгался на крыше чужой машины на 40 часов общественных работ

Красноармейский суд Донецкой области наказал одного из трех несовершеннолетних хулиганов [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пьяный недоросль забрался на крышу и стал прыгать. Фото: youtube.com/Pokrovsk NewsПьяный недоросль забрался на крышу и стал прыгать. Фото: youtube.com/Pokrovsk News
Изменить размер текста:

40 часов отработает на пользу обществу 16-летний житель Покровска (до переименования – Красноармейск) Донецкой области. Такой вердикт вынес Красноармейский горрайонный суд в отношении одного из парней, потоптавшихся по чужому автомобилю. Суд признал юношу виновным в мелком хулиганстве (статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Резонансный инцидент произошел поздно вечером 13 ноября рядом с домом № 2 на улице Таманова. Пьяный 16-летний парень сначала лег на капот автомобиля, а потом забрался на крышу и стал прыгать. К нему на «помощь» последовал еще один недоросль. А третий снимал «геройский поступок» на мобильный телефон.

Нарушителями оказались трое юных жителей – 15 16,17 лет. Один из ребят учится в местной школе, а двое других - в профучилище в поселке Межевая. Свое поведение юноши объяснить не смогли. На какую сумму они помяли крышу еще предстоит установить.

Тем временем, уже после решения суда в Покровске случилось еще одно происшествие, связанное с подростком и автомобилем. 16-летний парень без разрешения отца решил покататься на его машине, но не справился с управлением, в результате чего авто перевернулась. К счастью, парень не пострадал, отделался легким испугом. Теперь «ребенку» придется по-взрослому отвечать по статье 345 Уголовного кодекса «Самоуправство». Она предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до 3 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свое поведение объяснить не смогли: подростки делали селфи, прыгая на крыше чужого автомобиля

За помятую крышу они уплатят символический штраф (подробнее)

Трое подростков в Покровске делали селфи, прыгая на крыше чужого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР приговорили украинского шпиона Ставцева к 14 годам колонии строгого режима
Миссия ОБСЕ: на минах в Донбассе за неполных два года погибли 34 мирных жителя
В Луганске пропал 9-летний ребенок в красной курточке
Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин
«Нормандский формат»: решение о судьбе Донбасса сообщат в Париже вечером - после 20 часов
Погода на день в Луганске: 9 декабря до 5 градусов тепла, утром туман и гололед
Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла
БТРы и БМП размещены украинскими боевиками вблизи жилых домов поселка Золотое
Юные рукопашники показали себя в Ясиноватой
Почему доноры в ДНР подписывают согласие сдавать кровь бесплатно?
В 46–й бригаде ВСУ пропали НАТОвские тепловизоры
Команда Главы ДНР взяла "серебро" по бадминтону
Украинские снаряды ложатся по окраинам Горловки
От формы прислужников Гитлера до нынешних вояк: В Славянске открылась военная выставка
Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов о дончанах: "Нельзя бросать людей"
"Где твой мир, Зеленский?" Обстрелы Республики продолжаются
Марина Харькова: Шоу "Обними бандеровца" не найдет отклика в сердцах дончан
Погода в Луганске сегодня: +2, местами гололед
Погода в Донецке сегодня, 8 декабря: +3 и без осадков
Донбасс-то был прав! Венецианская комиссия указала Украине на место, где должен быть ее язык
Какие пенсии даст Украина жителям Донбасса в 2020 году
На переговорах в Минске по Донбассу ОБСЕ будет представлять специалист по России и СНГ
Птицеводы ДНР и ЛНР хотят провести пять голубиных гонок на сотни километров
Пловец из ДНР установил мировой рекорд на соревнованиях в России
В украинской армии в Донбассе будут воевать рекруты и мастер-сержанты, а офицеры в это время – водку пить
В Ростовской области откроют еще два пункта выдачи российских паспортов жителям Донбасса
В ДНР за срубленную елочку можно загреметь за решетку
Под Донецком Украине передали тело снайпера-подполковника СБУ Каплунова