Подросток напрыгался на крыше чужой машины на 40 часов общественных работ
40 часов отработает на пользу обществу 16-летний житель Покровска (до переименования – Красноармейск) Донецкой области. Такой вердикт вынес Красноармейский горрайонный суд в отношении одного из парней, потоптавшихся по чужому автомобилю. Суд признал юношу виновным в мелком хулиганстве (статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Резонансный инцидент произошел поздно вечером 13 ноября рядом с домом № 2 на улице Таманова. Пьяный 16-летний парень сначала лег на капот автомобиля, а потом забрался на крышу и стал прыгать. К нему на «помощь» последовал еще один недоросль. А третий снимал «геройский поступок» на мобильный телефон.
Нарушителями оказались трое юных жителей – 15 16,17 лет. Один из ребят учится в местной школе, а двое других - в профучилище в поселке Межевая. Свое поведение юноши объяснить не смогли. На какую сумму они помяли крышу еще предстоит установить.
Тем временем, уже после решения суда в Покровске случилось еще одно происшествие, связанное с подростком и автомобилем. 16-летний парень без разрешения отца решил покататься на его машине, но не справился с управлением, в результате чего авто перевернулась. К счастью, парень не пострадал, отделался легким испугом. Теперь «ребенку» придется по-взрослому отвечать по статье 345 Уголовного кодекса «Самоуправство». Она предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до 3 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU