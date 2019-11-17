Свое поведение объяснить не смогли: подростки делали селфи, прыгая на крыше чужого автомобиля

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-17T13:01:18+03:00

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В Покровске (бывший Красноармейск) Донецкой области трое отроков в возрасте 17, 16 и 15 лет не придумали ничего лучшего для селфи, как фотографировать себя любимых во время прыжков на крыше чужого автомобиля. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Покровского отдела полиции.

- Ночью в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что неизвестные прыгали на крыше ее авто. Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые размещены на доме, - сказали в полиции.

Нарушителями оказались трое юных жителей – 15 16,17 лет. Один из ребят учится в местной школе, а двое других - в профучилище в поселке Межевая. Свое поведение юноши объяснить не смогли. Впрочем, сейчас молодых людей буквально эпидемия какая-то охватила – по имя просмотров в соцсетях они готовы даже жизнью своей рисковать при съемке роликов.

За свой поступок юным покровчанам придется отвечать: 16- и 17-летних ребят правоохранители привлекут к административной ответственности по статье 173 «Мелкое хулиганство» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она влечет штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Понятно, что несовершеннолетних не будут привлекать к общественным работам и тем более сажать под арест. А штраф составит символическую сумму – от 51 до 119 гривен. Необлагаемый минимум доходов граждан по данной статье КОАП трактуется как 17 гривен.

Административная ответственность ожидает и родителей 15-летнего парня - по статье 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». По ней более серьезный штраф предусмотрен – от 850 до 1700 гривен.

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ИСТОЧНИК KP.RU