«Супруги были на грани смерти»: Полицейские нашли в полузаброшенном доме пропавших жителей Константиновки

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-06T18:18:03+03:00

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Пропавшая на днях супружеская пара была найдена в одном из полузаброшенных домов села Калиновка, что в Константиновке. Об этом сообщили сотрудники горотдела полиции.

Следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции, проверяя информацию о без вести пропавшем, зашла в полузаброшенный дом, где обнаружила мужчину и женщину с тяжелыми травмами без сознания. Супруги были на грани смерти, - говорится в сообщении.

42-летняя женщина и ее 49-летний муж были госпитализированы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

В ходе следствия, полицейские выяснили, что причиной произошедшего стал выпитый алкоголь.

- Потерпевшие выпивали со своим знакомым. После застолья пострадавшие отправились домой спать, а мужчина решил отомстить за обиды. Он взял монтажный лом, проник в дом знакомых и побил их, - рассказали в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU