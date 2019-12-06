В отеле Артемовска процветал бордель
Полгода в одном из отелей Артемовска (ныне Бахмут) предоставляли не только номера для ночлега, но и интим-услуги. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
На Донетчине владелец отеля и таксистка организовали «бизнес» по предоставлению интим-услуг, - говорится в сообщении прокуратуры. – Он процветал с июня по декабрь 2019 года.
В прокуратуре рассказали схему нелегального бизнеса.
Мужчины - гости отеля и пассажиры такси, снимали номер в гостинице и заказывали у администратора девушек, которых к гостинице привозила таксистка, - рассказали в ведомстве.
В этом борделе работали семь девушек в возрасте от 19 до 30 лет.
Ранее в Красноармейске (ныне Покровск) также был прикрыт нелегальный бизнес. Бордель функционировал в одной из саун города.
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ИСТОЧНИК KP.RU