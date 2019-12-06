В ДНР за неделю в поликлиники обратились 66 человек, которых покусали собаки

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-06T14:04:10+03:00

Вакцина и все необходимые препараты в Республике есть

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66 человек, пострададавших от укусов обратились за помощью, и это правильно - считают в Минздраве.

- Вакциной мы обеспечены, - говорят в ведомстве, есть и имуноглобулины для лечения.

Четыре года назад ситуация была иной, вакцины не хватало, спасла только гуманитарная помощь и Российской Федерации.

- Опасны глубокие укусы головы, шеи, говорит врач - травматолог Елена Смелянская. - Если собака - носитель вируса, то риск заболеть - 90%. Если укусили за руку, или ногу - риск около 30%.

Инкубационный период при бешенстве - 30-40 дней. Все это время человек чувствует себя нормально, разве что место укуса воспаляется и появляется тянущая боль. А потом появляются неврологические расстройства и за пару дней до летального исхода развивается паралич.

- При укусе важно вовремя обратиться в травмпункт, - говорит Смелянская. - Врач назначит прививки, прерывать курс нельзя, это опасно. Ну и доктор расскажет - сколько времени нужно наблюдать за собакой или кошкой. Если в течении пары недель они живы - это хороший признак.

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ИСТОЧНИК KP.RU