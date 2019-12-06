2019-12-06T12:35:15+03:00
Общество

В ЛНР бесплатно вылечили больше трех тысяч жителей Луганщины

Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: glava-lnr.infoФото: glava-lnr.info
Изменить размер текста:

За год в больницах Луганской Народной Республики бесплатное лечение, в рамках гумпрограммы, прошли 3200 жителей подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Гумпрограмма по воссоединению народа Донбасса востребована, продолжает набирать популярность. Очень много жителей с подконтрольных Украине территорий обращаются за медицинской помощью в ЛНР, - отметила министр. - На сегодняшний момент больше 3 200 пациентов получили медицинскую помощь.

Пащенко рассказала какие процедуры были проведены пациентам.

- Медики Республики оказали помощь более чем 300 детям, пяти жителям подконтрольной Киеву Луганщины проведено эндопротезирование суставов, 15 – операции по имплантации линз, оказана медпомощь более чем 200 роженицам и более чем 500 онкобольным, - рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей

Девушка написала стихотворение о войне, но не о политике [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Донецка Алексей Кулемзин купил на благотворительной ярмарке плюшевого мишку и иконку
Помощник Зеленского: Команда президента готова построить стену в Донбассе и жить дальше
Сменит ли ДНР состав Контактной группы по предложению Киева
Украинская армия обстреляла Красный лиман в ЛНР
ВСУ выпустили 32 боеприпаса по трем направлениям ДНР
Погода на день в Луганске: 6 декабря ожидается слабый туман и облачность
Погода в Донецке на день: 6 декабря ожидается ясный день, без осадков
Комендантский час в ДНР отменят или сократят в ближайшее время
Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей
В ДНР кадровые изменения: Денис Пушилин назначил Руслана Дудникова мэром Иловайска
Актеры из Донецка, Москвы, Лондона и Тель-Авива выступят на одной сцене театрального фестиваля в России
Провокация накануне саммита «нормандской четверки»: в Донбассе к линии фронта выдвигаются танки 14-й бригады ВСУ
Кому в ДНР положен бесплатный уголь
«Футбольные бутсы и форма вместо строгих костюмов» - Денис Пушилин с министрами сыграли товарищеский матч с молодыми активистами
Во время разминирования в Петровском саперы обезвредили свыше 70 мин
Киев запросил еще один месяц на разминирование участка Петровское-Богдановка
В 2020-м году в ЛНР первыми отремонтируют дороги в прифронтовых районах
Сегодня КПВВ Гнутово работать не будет
Новогодний корпоратив без шампанского обойдется луганчанам в 1 500 рублей с человека
Школьники Республики могут получить паспорта ДНР сразу всем классом
В Донецк и Луганск прибыл 94-й гуманитарный конвой из России
Погода на день в Луганске: 5 декабря пасмурно, местами мокрый снег
Погода в Донецке на день: 5 декабря ожидается пасмурный день с прояснениями, без осадков
«Донбасский синдром»: добробатовец выстрелил из снайперской винтовки в голову трехлетнему ребенку бывшего заммэра Донецка Соболева