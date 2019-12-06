В ЛНР бесплатно вылечили больше трех тысяч жителей Луганщины

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-06T12:35:15+03:00

Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко

Изменить размер текста: A A

За год в больницах Луганской Народной Республики бесплатное лечение, в рамках гумпрограммы, прошли 3200 жителей подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Гумпрограмма по воссоединению народа Донбасса востребована, продолжает набирать популярность. Очень много жителей с подконтрольных Украине территорий обращаются за медицинской помощью в ЛНР, - отметила министр. - На сегодняшний момент больше 3 200 пациентов получили медицинскую помощь.

Пащенко рассказала какие процедуры были проведены пациентам.

- Медики Республики оказали помощь более чем 300 детям, пяти жителям подконтрольной Киеву Луганщины проведено эндопротезирование суставов, 15 – операции по имплантации линз, оказана медпомощь более чем 200 роженицам и более чем 500 онкобольным, - рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей

Девушка написала стихотворение о войне, но не о политике [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU