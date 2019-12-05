Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей
Студентка Харьковского национального университета покорила пользователей соцсетей душевным стихотворением собственного сочинения. В нем идет речь о войне в Донбассе. Там нет и слова о политике – оно о людях. Поэтому в социальных сетях сразу же посыпались положительные комментарии.
— До слёз. Каждое слово глубоко в сердце, — пишет Анастасия.
— Молодец, тронуло прям до слез, — добавила Алена.
— Проникся этим стихом, — подключился Владислав.
Автора стихотворения зовут Анна Фомина. До войны она жила в Горловке со своей семьей, ходила в школу, встречалась с друзьями, планировала свое будущее – как и все подростки. Когда началась война, она уже как год жила и училась в Харькове. Но о своем родном городе она не забывала.
Несмотря на боевые действия, Анна и сейчас регулярно приезжает в Горловку. А в социальных сетях гордо называет себя «донецкой».
С разрешения Анны «Комсомолка» публикует полный текст ее стихотворения.
Не ребенок войны, не ветеран,
Ночами во сне не вижу Афган,
Не была в Пакистане, а также в Чечне,
И Сирия где-то пылает в огне.
Сталинград не забуду, но там не была,
Я родом оттуда, где тоже война.
Всю жизнь вот казалось, всё это вдали,
И гривну в кармане сменили рубли,
Почта Донбасса, Галактика, Фокс,
Мы как на ринге, но это не бокс.
В памяти поезд Харьков-Луганск,
Тем летом военным был как аванс.
На долго ли едем, не знал уж никто,
И каждый второй покинул гнездо,
Кто навсегда, кто вернулся потом,
Кто-то внезапно стал москвичом,
Кто-то отцом, а в ком-то свинец,
Кто-то красиво идет под венец.
Пули и годы, крайне подобны,
Что те, что другие влекут лишь реформы.
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Стихотворение студентки Харьков кого национального университета о войне в Донбассе.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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