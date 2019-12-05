Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 21:30 2019-12-05T21:55:55+03:00

Под видео Анны, где она читает свое стихотворение уже набралось больше двух тысяч просмотров в Instagram. Фото: архив фотографий Анны Фоминой в соцсетях

Девушка написала стихотворение о войне, но не о политике [видео]

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Студентка Харьковского национального университета покорила пользователей соцсетей душевным стихотворением собственного сочинения. В нем идет речь о войне в Донбассе. Там нет и слова о политике – оно о людях. Поэтому в социальных сетях сразу же посыпались положительные комментарии.

— До слёз. Каждое слово глубоко в сердце, — пишет Анастасия.

— Молодец, тронуло прям до слез, — добавила Алена.

— Проникся этим стихом, — подключился Владислав.

Автора стихотворения зовут Анна Фомина. До войны она жила в Горловке со своей семьей, ходила в школу, встречалась с друзьями, планировала свое будущее – как и все подростки. Когда началась война, она уже как год жила и училась в Харькове. Но о своем родном городе она не забывала.

Несмотря на боевые действия, Анна и сейчас регулярно приезжает в Горловку. А в социальных сетях гордо называет себя «донецкой».

С разрешения Анны «Комсомолка» публикует полный текст ее стихотворения.

Не ребенок войны, не ветеран,

Ночами во сне не вижу Афган,

Не была в Пакистане, а также в Чечне,

И Сирия где-то пылает в огне.

Сталинград не забуду, но там не была,

Я родом оттуда, где тоже война.

Всю жизнь вот казалось, всё это вдали,

И гривну в кармане сменили рубли,

Почта Донбасса, Галактика, Фокс,

Мы как на ринге, но это не бокс.

В памяти поезд Харьков-Луганск,

Тем летом военным был как аванс.

На долго ли едем, не знал уж никто,

И каждый второй покинул гнездо,

Кто навсегда, кто вернулся потом,

Кто-то внезапно стал москвичом,

Кто-то отцом, а в ком-то свинец,

Кто-то красиво идет под венец.

Пули и годы, крайне подобны,

Что те, что другие влекут лишь реформы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/748059" frameborder="0"></iframe> Стихотворение студентки Харьков кого национального университета о войне в Донбассе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU