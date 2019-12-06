Сменит ли ДНР состав Контактной группы по предложению Киева

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-06T10:51:34+03:00

Министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова дала ответ на предложение помощника Зеленского Ермака

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова прокомментировала предложение помощника президента Украины Андрея Ермака о смене состава представителей республик Донбасса в Контактной группе.

- Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по Комплексу мер, - говорит Никонорова.

Глава МИД Республики отметила, что Украина откровенно лжет о соответствии их конституции положениям Комплекса мер и открыто заявляют, что никогда не предоставят Республикам особого статуса.

- Особый статус Киев пытается подменить его понятием децентрализации, - отметила министр.

Никонорова подчеркнула, что если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл.

- Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями Республик, отстаивающих законные интересы народа, а планирует взамен выбрать «говорящие головы», которые будут выражать удобную для них точку зрения, - сказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU