2019-12-05T20:44:14+03:00
Звезды

Актеры из Донецка, Москвы, Лондона и Тель-Авива выступят на одной сцене театрального фестиваля в России

На фестивале наши актеры покажут популярный среди донецких зрителей спектакль «Барышня-крестьянка»
Екатерина Сорока
Поделиться:
Не смотря на то, что в Донбассе уже который год идет война, билеты на спектакли в местные театры разбирают, как «горячие пирожки». Фото: архив муздрамыНе смотря на то, что в Донбассе уже который год идет война, билеты на спектакли в местные театры разбирают, как «горячие пирожки». Фото: архив муздрамы
Изменить размер текста:

5 декабря актеры донецкой муздрамы отправились покорять сцену международного фестиваля «История государства российского. Отечество и судьба». Тоже попробуют сделать еще 13 коллективов из разных точек мира. В том числе заявки на участие в фестивале подали актеры из Москвы, Лондона и Тель-Авива. Об этом рассказали в пресс-службе муздрамы.

- О нашем театре уже знают в Ульяновске, однако со спектаклем мы туда едем впервые. Нам очень близки идеи фестиваля, и мы счастливы представлять русскую классику в оригинальном прочтении на международной сцене. «Барышня-крестьянка» пользуется популярностью у донецких зрителей, и, я надеюсь, что она также понравится жителям Ульяновска. Уверена, мы хорошо себя проявим и обязательно что-нибудь привезем, - рассказала генеральный директор, художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Каждый день на сцене фестиваля коллективы будут показывать свои спектакли. Дончане будут выступать 7 декабря.

В муздраме очень надеются на то, что наши актеры завоюют знаки отличия. А получилось ли у них это сделать или нет – узнаем только 12 декабря на закрытии фестиваля.

Читайте также

«Черно-белое кино» по Юрию Левитанскому: Театр-студия «4 этаж» открыла новый сезон в разрушенной «Юности»

Донецкий дворец молодежи без окон и отопления ставит спектакли [фото, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комендантский час в ДНР отменят или сократят в ближайшее время
Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей
В ДНР кадровые изменения: Денис Пушилин назначил Руслана Дудникова мэром Иловайска
Провокация накануне саммита «нормандской четверки»: в Донбассе к линии фронта выдвигаются танки 14-й бригады ВСУ
Кому в ДНР положен бесплатный уголь
«Футбольные бутсы и форма вместо строгих костюмов» - Денис Пушилин с министрами сыграли товарищеский матч с молодыми активистами
Во время разминирования в Петровском саперы обезвредили свыше 70 мин
Киев запросил еще один месяц на разминирование участка Петровское-Богдановка
В 2020-м году в ЛНР первыми отремонтируют дороги в прифронтовых районах
Сегодня КПВВ Гнутово работать не будет
Новогодний корпоратив без шампанского обойдется луганчанам в 1 500 рублей с человека
Школьники Республики могут получить паспорта ДНР сразу всем классом
В Донецк и Луганск прибыл 94-й гуманитарный конвой из России
Погода на день в Луганске: 5 декабря пасмурно, местами мокрый снег
Погода в Донецке на день: 5 декабря ожидается пасмурный день с прояснениями, без осадков
«Донбасский синдром»: добробатовец выстрелил из снайперской винтовки в голову трехлетнему ребенку бывшего заммэра Донецка Соболева