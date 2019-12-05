Актеры из Донецка, Москвы, Лондона и Тель-Авива выступят на одной сцене театрального фестиваля в России

СЕГОДНЯ 20:44 2019-12-05T20:44:14+03:00

Не смотря на то, что в Донбассе уже который год идет война, билеты на спектакли в местные театры разбирают, как «горячие пирожки». Фото: архив муздрамы

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5 декабря актеры донецкой муздрамы отправились покорять сцену международного фестиваля «История государства российского. Отечество и судьба». Тоже попробуют сделать еще 13 коллективов из разных точек мира. В том числе заявки на участие в фестивале подали актеры из Москвы, Лондона и Тель-Авива. Об этом рассказали в пресс-службе муздрамы.

- О нашем театре уже знают в Ульяновске, однако со спектаклем мы туда едем впервые. Нам очень близки идеи фестиваля, и мы счастливы представлять русскую классику в оригинальном прочтении на международной сцене. «Барышня-крестьянка» пользуется популярностью у донецких зрителей, и, я надеюсь, что она также понравится жителям Ульяновска. Уверена, мы хорошо себя проявим и обязательно что-нибудь привезем, - рассказала генеральный директор, художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Каждый день на сцене фестиваля коллективы будут показывать свои спектакли. Дончане будут выступать 7 декабря.

В муздраме очень надеются на то, что наши актеры завоюют знаки отличия. А получилось ли у них это сделать или нет – узнаем только 12 декабря на закрытии фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU