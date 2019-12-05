2019-12-05T21:24:04+03:00
Общество

В ДНР кадровые изменения: Денис Пушилин назначил Руслана Дудникова мэром Иловайска

Денис Пушилин уволил прежнего главу администрации и назначил нового
Ольга ГОРДОНикита МАКАРЕНКОВ
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В Иловайске новый глава администрации. Фото: http://dnr-live.ru/В Иловайске новый глава администрации. Фото: http://dnr-live.ru/
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Сегодня, пятого декабря, Глава ДНР Денис Пушилин освободил от должности мэра Иловайска – Сергея Муху. Увольнение последовало после вчерашнего визита Главы ДНР в Иловайск. На его место - руководителя городской администрации - Денис Пушилин назначил Руслана Дудникова. Соответствующие указы опубликованы на сайте руководителя государства.

- Освободить Муху Сергея Антоновича от занимаемой должности главы администрации города Иловайска Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте указа №346.

Другим указом - №347 - Пушилин назначил мэром Иловайска Руслана Дудникова. До этого он работал в донецкой мэрии и был начальником управления благоустройства и коммунального обслуживания столицы.

Оба документа вступили в силу со дня подписания – четвертого и пятого декабря 2019 года.

На встрече с молодыми активистами Республики Денис Владимирович отметил, что безынициативность особенно недопустима на государственных должностях. Именно по этой причине произошли кадровые изменения в администрации Иловайска.

Отметим, что Сергей Муха был градоначальником Иловайска с декабря 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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