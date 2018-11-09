Кадровые изменения в ДНР: Пушилин снял с должности двух заместителей Министра доходов и сборов
Перестановки в Министерствах и Совете Министров Донецкой Народной Республики продолжаются. За эту неделю временно исполняющий обязанности Главы Республики своими указами лишил должностей двух заместителей Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте врио Главы.
— Освободить Халина Михаила Михайловича от исполнения обязанностей заместителя министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики, — говорится в указе № 63-1.
Другой указ временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики освобождает от должности исполнения обязанностей замминистра – директора Департамента финансово-экономической полиции Миндоходов Сергея Четверикова.
Оба указа подписаны и вступают в силу с 5 и 8 ноября.
Напомним, что Совет Министров Республики продолжает проверять деятельность Министерства доходов и сборов ДНР.