Кадровые изменения в ДНР: Пушилин снял с должности двух заместителей Министра доходов и сборов

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-09T15:58:00+03:00

Соответствующие указы были подписаны и вступили в силу 5 и 8 ноября

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Перестановки в Министерствах и Совете Министров Донецкой Народной Республики продолжаются. За эту неделю временно исполняющий обязанности Главы Республики своими указами лишил должностей двух заместителей Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте врио Главы.

— Освободить Халина Михаила Михайловича от исполнения обязанностей заместителя министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики, — говорится в указе № 63-1.

Другой указ временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики освобождает от должности исполнения обязанностей замминистра – директора Департамента финансово-экономической полиции Миндоходов Сергея Четверикова.

Оба указа подписаны и вступают в силу с 5 и 8 ноября.

Напомним, что Совет Министров Республики продолжает проверять деятельность Министерства доходов и сборов ДНР.