Киев запросил еще один месяц на разминирование участка Петровское-Богдановка
Украинская сторона запросила дополнительный срок для того, чтобы закончить разведение своих сил и средств на участке «Петровское – Богдановка». Процесс должен был завершиться 4 декабря. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Вызывает беспокойство тот факт, что украинская сторона в СЦКК запросила продление гарантий безопасности до 5 января 2020 года для продолжения мероприятий, предусмотренных планом-графиком, и которые, согласно нему, должны были быть завершены в полном объеме 4 декабря 2019 года, — отметил глава представительства.
Но в настоящее время украинской стороне по-прежнему в полном объеме не демонтированы фортификационные сооружения и до сих пор не закончено разминирование.
- Расцениваем такие действия украинской стороны как намеренное затягивание выполнения договоренностей по устранению нарушений, ведущее к срыву согласованных сроков, что, в свою очередь, создает прецедент для блокирования новых договоренностей, — подчеркнул Якубов.
По договору Контактной группы, все отводы и разминирования на участке «Петровское – Богдановка» должны были проходить зеркально и завершиться за 30 дней. Любые отклонения от плана должны фиксироваться представителями ОБСЕ.
ДНР завершила процесса отвода еще 27 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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