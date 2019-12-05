2019-12-05T13:16:25+03:00
Общество

Школьники Республики могут получить паспорта ДНР сразу всем классом

Теперь ученики девятых и одиннадцатых классов смогут получить паспорта централизовано
Ольга ГОРДО
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Дети смогут получить паспорта всем классом. Фото: https://www.facebook.com/Дети смогут получить паспорта всем классом. Фото: https://www.facebook.com/
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Школьники, которым исполнилось четырнадцать или шестнадцать лет, могут получить паспорта ДНР всем классом. В этом им поможет руководство школ. В том случае, если ребёнку исполнилось 14 лет, ему предстоит сдача ГИА и родители хотят получить ему паспорт ДНР как документ, удостоверяющий личность. Кроме паспорта ДНР, это может быть и паспорт Украины.

- В преддверии ГИА 2020 прием выпускников девятых и одиннадцатых классах в отделениях миграционной службы по вопросу оформления и выдачи паспорта гражданина ДНР, осуществляется при содействии руководства образовательных учреждений, - сообщили в миграционной службе Республики.

Руководство школы формирует списки централизовано передает в миграционную службу района, в котором расположена школа. Для детей будет выделен день и время, когда они все вместе придут и подадут документы на паспорт.

В том случае, если ребенок прописан в одном районе, а учится в другом, миграционная служба передаст его данные в район по месту жительства. Такого ребенка пригласят сдавать документы вместе с детьми из других школ по месту регистрации.

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Недавний пример – прокатился слух, что школьников, достигших 14 лет, не допустят к ГИА без паспорта ДНР. На запросы людей от представителей госаттестации поступали пространные ответы, что за перечень документов к допуску на экзамен отвечает минобразования. Вот что это за ответ? Что из него можно понять? Я написала депутатское обращение в минобразования, оказалось, что паспорт ДНР для участия в ГИА не нужен (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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