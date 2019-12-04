«Донбасский синдром»: добробатовец выстрелил из снайперской винтовки в голову трехлетнему ребенку бывшего заммэра Донецка Соболева

4 Дек. 23:37 2019-12-04T23:37:31+03:00

Сегодня в Киеве принимали решение о мере пресечения для двух подозреваемых в убийстве

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1 декабря, в самом центре Киева неизвестные расстреляли черный Range Rove. В нем находился бывший донецкий бизнесмен Вячеслав Соболев, владевший сетью супермаркетов «Обжора». В результате всего лишь одного выстрела из снайперской винтовки погиб трехлетний ребенок, сын Соболева.

Полиция задержала двух подозреваемых, 18 и 20 лет. Они служили в запрещенной в РФ организации «Правый сектор». Их командир 8-го отдельного батальона украинской добровольческой армии Андрей Гергерт, который дислоцируется под Мариуполем, не верит в то, что к убийству причастны именно его подопечные. А тем временем в украинском сообществе развернулась большая дискуссия по поводу всех этих вооруженных добровольцев, которые готовы за деньги и просто так «мочить» всех направо и налево. Уже и диагноз придумали для них, как оправдание: донбасский синдром.

Думается, что надо всем украинцам, прошедшим войну в Донбассе, срочно поставить этот диагноз и отправить их на лечение в США под попечительство Виктории Нуланд и семейки Байденов. Пусть печенюшками кормят и усмиряют. Под присмотром Трампа. А украинский народ будет в это время решать, как ему жить без подобных уродов.

Тем временем, сегодня, 4 декабря, в Шевченковском районном суде Киева, принимали решение о мере пресечения для двух подозреваемых. На слушаниях присутствовали и родители застреленного ребенка. Вячеслав Соболев утверждает, что ему угрожали уже несколько лет. По его мнению, к заказу его убийства могут быть причастны около десятка человек, которых он перечислил. Это судьи, бизнесмены и даже бывшие нардепы. Мама мальчика не сдерживала эмоций.

- Я понимаю, что это выстрел, говорю мужу — быстро жми на газ, вижу, что он живой, но в тот момент я оборачиваюсь и вижу, что у моего ребеночка нет полголовы… Разбирайтесь взрослые между собой, со своими проблемами, детки пусть живут, – говорит женщина.

Прокуроры подтвердили, что на скамье подсудимых стрелок Андрей Лаврега и его соучастник Евгений Семенов. Суд принял решение арестовать подозреваемых на два месяца без права внесения залога.

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ИСТОЧНИК KP.RU