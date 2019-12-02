2019-12-02T12:17:58+03:00
Политика

В Киеве убит трехлетний ребенок бывшего донецкого предпринимателя

Криминалисты допускают версию, что целью киллера был именно ребенок
Ольга ГОРДО
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Место убийства. Фото: strana.uaМесто убийства. Фото: strana.ua
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Вчера, первого декабря, в самом центре Киева неизвестные расстреляли черный Range Rove. Автомобиль принадлежит бывшему донецкому бизнесмену Вячеславу Соболеву. В результате обстрела погиб трехлетний ребенок, сын Соболева. В момент происшествия, малыш вместе с мамой находился на заднем сидении автомобиля.

Оперативно вызванная скорая помощь не смогла спасти ребенка – от полученного ранения малыш скончался по дороге в больницу. С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover осталось отверстие от выстрела. Также ранен водитель машины.

Специалисты сообщают, что стрелявший не мог не видеть, что в машине ребенок. Обычно киллер «ведет» свою жертву с начала движения и невозможно было не заметить, что в машину сел ребенок. Вследствие этого весьма вероятно, что целью вполне мог быть не Соболев, а именно ребенок как "наказание".

В Донецке Соболев был одним из первых владельцев сети супермаркетов "Обжора". После отъезда Соболева из Донецка в Киев, был депутатом от "Блока Петра Порошенко" в Киевсовете и имел затяжной конфликт с бывшим судьей Артуром Емельяновым.

В городе объявлен план "Сирена". По предварительным данным преступник был на автомоби Lexus. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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