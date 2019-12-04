Украина должна 86 миллиардов пенсионерам из республик Донбасса

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-04T14:24:52+03:00

Не каждый инвалид из республик Донбасса в состоянии раз в два месяца ездить в незалежную, чтобы получить украинскую пенсию. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИН

Изменить размер текста: A A

Представитель центра прав человека «Зміна» («Изменение») Алена Лунева сообщила, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) озвучили сумму долга пенсионерам из республик Донбасса – это 86 миллиардов гривен (224 миллиарда рублей). В прошлом году долг составлял 62 миллиарда гривен.

Также по данным ПФУ, примерно 750 тысяч пенсионеров из ДНР и ЛНР хотя бы раз обращались за пенсией в Пенсионный фонд Украины за период конфликта. А 112 тысяч пенсионеров никогда не обращались, начиная с 2014 года.

- В Пенсионном фонде есть статистика по пенсионерам, которые регулярно получают пенсию, а также которым пенсия была прекращена и больше не выплачивалась. Например, в связи с прекращением действия справки внутренне перемещенного лица, - отметила Лунева.

Центр прав человека «Зміна» участвовал в разработке законопроекта 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить многие проблемы с выплатами пенсии гражданам, проживающим в республиках Донбасса.

В то же время Алена Лунева отметила, что в документе нет ответа на вопрос, как выплачивать пенсии маломобильным жителям, которые не в состоянии ездить на подконтрольную Киеву территорию.

- Мы сейчас не знаем даже количество таких маломобильных граждан, - заявила Лунева.

Она считает, что ни ОБСЕ, ни другие международные организации не будут доставлять украинские пенсии на неподконтрольный Украине Донбасс.

- Ни одна из международных организаций не возьмется возить пенсии только потому, что это не свидетельствует о ее нейтралитете, поэтому они этого делать не будут, – пояснила Лунева, комментируя заявление губернатора Донецкой Павла Кириленко.

Напомним, что Павел Кириленко сообщил, что ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на неподконтрольную территорию Донбасса, но для этого нужны изменения в законодательстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужно лишь 50 миллиардов: Украина придумала, как по-новому платить пенсии жителям республик Донбасса и вернуть им долги

В Верховной раде подготовили проект закона, но для его выполнения понадобится много денег, которых в казне нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU