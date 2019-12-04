Украина закроет 5 декабря пункт пропуска «Гнутово» на юге Донбасса

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-04T13:11:21+03:00

В этот день там будут вестись ремонтные работы

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Жителям Донбасса не стоит планировать 5 декабря поездки через контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области. В четверг там будет проводиться ремонт электрической сети. И контрольно-пропускные операции осуществляться не будут. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС).

- Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения, – добавили в пресс-центре. - Работа КПВВ «Гнутово» будет восстановлена в 8:00 6 декабря.

Тем временем, вблизи села Октябрь (там расположен республиканский пункт пропуска) сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили на дороге, которой пользуются мирные жители для пересечения линии соприкосновения, остатки реактивной противотанковой гранаты. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 3 декабря.

Хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты торчал в земле на дороге, ведущей из Октября в Гнутово. Граната прилетела со стороны позиций ВСУ. Наблюдатели видели, как автомобили проезжали мимо данного предмета. Опасный предмет был зафиксирован 2 декабря впервые – 1 декабря его на дороге не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU