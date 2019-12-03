Украинские спецслужбы усилили прослушку жителей Авдеевки, Дзержинска и Красногоровки

3 Дек. 22:11 2019-12-03T22:11:58+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики

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Подразделения Службы безопасности Украины усилили перехват телефонных переговоров жителей в подконтрольных незалежной городах Донбасса. Об этом жителей Авдеевки, Дзержинска и Красногоровки предупреждают в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

- В случае выявления разговора антиправительственной направленности или лояльного к Народным Республикам, сотрудниками украинских спецслужб фиксируется адрес абонента, куда в последствие выдвигается оперативная группа для проведения следственных действий, — говорится в сообщении Управления Народной милиции.

Уже известно о задержании больше десяти гражданских лиц. «Охота» за «телефонными сепаратистами» проводится украинскими спецслужбами регулярно. Жители городов, которые контролируют украинские власти, боятся говорить о политике и высказывать свою позицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU