Как Донецк встретил первый снег: детвора рада, коммунальщики машут лопатами

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-03T16:37:41+03:00

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Донецк радуется первому снегу. Еще бы! Зима наступила почти по календарю, обычно в наших широтах снега можно и не дождаться. А тут – 3 декабря на дворе и все стало белоснежно-новогодним. Вот-вот начнутся приготовления Оливье в промышленных масштабах и набеги на елочные игрушки и подарки.

Дончан восторгает красота родного города. Фото: vk.com/doninside

Больше всех снегу обрадовалась, конечно, детвора, которая резвилась и барахталась в нем. Метель прекратилась уже к обеду и можно было спокойно гулять.

Еще одна категория граждан, которая тоже с радостью приветствовала первый снег, это хозяева собак и, разумеется, сами собаки.

Пока снегопад не такой силы, чтобы привести к коллапсу. Фото: vk.com/doninside

- Пес просто в восторге. Даже на задних лапах от счастья ходил, - смеется Елена, хозяйка собаки.

Опечалены снегом водители, не успевшие поменять резину, коммунальщики, которые уже вышли с лопатами на улицы и те, кто сегодня умудрился поскользнуться и попасть в травматологию. Свидетели сообщают, что там уже аншлаг. А потому будьте предельно осторожны.

К слову, коммунальщики со своей задачей справились достойно.

Дончан восторгает красота родного города. Фото: vk.com/doninside

Кроме того, осуществляется расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. К этому важному делу привлечено 95 единиц техники.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни мороз крепчает, а вот осадков пока не предвидится, во всяком случае, на этой неделе. Завтра нас ждет чистое небо и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU