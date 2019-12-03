Сэкономить на новогодней елке не получится! В хвойных лесах ЛНР усилили охрану

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-03T18:09:58+03:00

По всему лесу будут расставлены мобильные группы по охране лесных массивов от незаконной вырубки. Фото: novostipmr.com

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Подготовка к Новому году в ЛНР началась еще 22 ноября. Тогда в Луганске начали установку главной городской елки. Конечно, она искусственная. Но среди жителей Республики найдутся и те, кто захочет установить в своем доме настоящую живую ель. Вот только сэкономить на ее покупке не удастся. Потому что теперь в хвойном лесу ЛНР установлены мобильные патрули, контролирующие незаконную вырубку деревьев.

Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил начальник отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства министерства природы ЛНР Степан Чухрай.

— Чтобы защитить молодые хвойные насаждения от самовольных рубок, разработан и утвержден план совместных мероприятий Минприроды ЛНР и МВД ЛHP по пресечению нарушений <…> разработаны маршруты и графики патрулирования в выходные и праздничные дни, — рассказал Степан Чухрай.

Если один из патрульных найдет «дровосека», то нарушитель должен будет заплатить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. И еще один дополнительный штраф 312 рублей в фонд лесного хозяйства за срубленное дерево диаметром до 10 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU